تغريم سيدة 100 ألف جنيه بتهمة السب والتشهير لـ«طبيب قنا المثالي»

غرمت المحكمة الاقتصادية بمحافظة قنا، برئاسة المستشار أبو بكر ياسين وعضوية المستشارين أحمد أبو سحلي وهيثم صلاح، ربة منزل 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف والتشهير عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحق الدكتور مصطفى خضري، أستاذ النساء والتوليد، الطبيب المثالي بقنا، وإلزامها أن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بمصاريف المحاماة.

وتعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2020 حينما نشرت «عزة.ص.خ» منشورات على «فيسبوك» تسب وتقذف الطبيب بصورة متكررة؛ ليحرر محضرًا لها بمباحث الإنترنت، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة لتصدر المحكمة الحكم بتغريمها 100 ألف جنيه.

من جهته، قال الدكتور أشرف الهواري، عضو مجلس نقابة الأطباء بقنا، إن النقابة تتابع ما يحدث مع الزملاء وتدعو بسلك الطرق القانونية في حال وجود شكوي أو تجاوزات، وترفض المساس بالأطباء والشتائم والتجريح علي أي وسيلة لأن ذلك يعتبر منافي للآداب العامة والقوانين وسيقابل بالرد القانوني.