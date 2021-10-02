تفاصيل جديدة لمطاردة الجيش الجزائري لغواصة إسرائيلية واستسلامها (فيديو)

انتشرت رواية في العديد من وسائل الإعلام خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، تفيد بقيام غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية، باعتراض غواصة تابعة لإسرائيل، كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، وفقا لموقع صحيفة النهار الجزائرية في عددها، اليوم السبت.

Off the coast of Algeria, an Israeli submarine - Dolphin type tried to track a training launch of a cruise missile Club-S from an submarine of project 636, but in turn, it was discovered and pursued by 2 submarines of project 636. They forced it to surface and leave the area. pic.twitter.com/IxflWYpkUi — Darko Todorovski (@DarikMk) September 30, 2021

وذكر الموقع الجزائري أن الملاحقة جرت خلال التمرين البحري «الردع 2021»، الذي قام به الجيش الجزائري في الناحية العسكرية الثانية بوهران. ونقل كثيرا من المعلومات عن موقع «ميناديفانس» المتخصص في الشؤون العسكرية، - على حد وصفها- مشيرة إلى أن الغواصة من طراز «دولفين» الألمانية الصنع والتي تعد قادرة على حمل أسلحة نووية. وقالت الصحيفة إن الغواصة ظهرت في المياه الدولية على بعد 5 كيلومترات، من مكان إجراء التمرين البحري الجزائري.

وحسبما تم نشره، حاولت غواصة إسرائيلية من نوع دولفين تتبع إطلاق صاروخ كروز من غواصة جزائرية، لكن تم كشفها بواسطة الأنظمة الصوتية لغواصة «كيلو» الجزائرية وتبعها غواصتين جزائريتين وأجبرتاها على الاستسلام بالصعود إلى السطح ومغادرة المنطقة.

وقال الصحفي الروسي المتخصص في الشؤون العسكرية، داركو تودوروفسكي، إن الغواصتين الجزائرتين أجبرتا غواصة إسرائيلية على التراجع.

وقال تودوروفسكي في تغريدة على حسابه على «تويتر»، إن غواصة إسرائيلية حاولت تعقب صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبار الغواصة الإسرائيلية على التراجع.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق جزائري رسمي على ما يتم تداوله حول إجبار الجيش الجزائري لغواصة إسرائيلية على التراجع. وأعلن التليفزيون الجزائري يوم الخميس، أن الجيش الجزائري نفذ المرحلة الثانية من مناورات «الردع 2021»، مضيفا أنه جرى إطلاق صاروخ من الغواصة «جرجرة»، وأصاب هدفا بريا في منطقة صحراوية.