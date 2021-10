تفاصيل جديدة لمطاردة الجيش الجزائري لغواصة إسرائيلية واستسلامها (فيديو)

انتشرت رواية في العديد من وسائل الإعلام خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، تفيد بقيام غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية، باعتراض غواصة تابعة لإسرائيل، كانت في المياه الدولية قبالة السواحل الجزائرية، وفقا لموقع صحيفة النهار الجزائرية في عددها، اليوم السبت.

Off the coast of Algeria, an Israeli submarine - Dolphin type tried to track a training launch of a cruise missile Club-S from an submarine of project 636, but in turn, it was discovered and pursued by 2 submarines of project 636. They forced it to surface and leave the area. pic.twitter.com/IxflWYpkUi