غواصة جزائرية تضرب هدفا بريا غرب البلاد بصاروخ ضخم.. «فيديو»

أعلن التلفزيون الجزائري، أن الجيش الجزائري نفذ، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مناورات «الردع 2021»، مضيفا أنه جرى إطلاق صاروخ من الغواصة جرجرة وأصاب هدف بري في منطقة صحراوية، كما نفذ الرمي بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ويؤكد أيضًا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.

تنفيذ المناورات البحرية في الناحية العسكرية الثانية بـ«وهران»

وأعلن التلفزيون الحكومي الجزائري في مقطع فيديو نشره اليوم إصابة الهدف البري بدقة عالية وتدميره بالكامل، مضيفًا أن قائد الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة، حضر تنفيذ المناورات البحرية في الناحية العسكرية الثانية بمدينة وهران، غرب البلاد وكان شاهداً لعملية إطلاق الصاروخ من البحر.

الدفاع الجزائرية: تدريب الوحدات والتشكيلات البحرية على الأعمال القتالية القريبة

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن التمرين يندرج في إطار تدريب الوحدات والتشكيلات البحرية على الأعمال القتالية القريبة من الواقع، فضلا عن تقييم مدى التحكم في منظومات الأسلحة الحديثة، وتمكين التشكيلات البحرية، خاصة الغواصات، من إبراز قدراتها القتالية.

وقال التلفزيون الجزائري في عرض لمشاهد المناورات جرت بقاعدة المرسى البحرية (غرب)، وأشرف عليها قائد أركان الجيش الفريق شنقريحة وقائد القوات البحرية اللواء محفوظ بن مداح.

وتعد قاعدة «مرسى الكبير» أكبر قاعدة بحرية جزائرية تقع بسواحل مدينة وهران، والتي تًعرف أيضا بأنها الواجهة البحرية الغربية التي تؤمن سواحل البلاد المتاخمة للحدود مع المغرب‎.

وذكر بيان، وزارة الدفاع الجزائرية، أن المناورة حملت اسم التمرين التكتيكي «مركب الردع 2021»، وجرت بمشاركة غواصات تحاكي معركة قتال حقيقية ضد عدو في عمق البحر.