السيسي يلتقط صورة تذكارية مع رؤساء الهيئات القضائية: كل التقدير لكم

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك في بداية احتفالية «يوم القضاء المصري».

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمركز المنارة للمؤتمرات؛ للاحتفال بـ«يوم القضاء المصري»، لأول مرة، بعد قرار الرئيس باعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري.

السيسي لأعضاء الهيئات القضائية: كل التقدير والاحترام لكم جميعا

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء الهيئات القضائية والحضور في حفل يوم القضاء المصري الأول المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال الرئيس السيسي فور دخوله القاعة: «أهلا وسهلا وكل سنة وأنتم طيبين وأنا سعيد إن أنا ألتقي بيكم، وكل التقدير وكل الاحترام لكم جميعا».

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها.