بدء احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي

بدأت احتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

ويأتي ذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحضر اليوم، احتفالية يوم القضاء المصري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021.