السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية يوم القضاء المصري

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مركز المنارة بالتجمع الخامس، صباح اليوم السبت، لحضور احتفالية يوم القضاء المصري، التي يحضرها المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفالية يوم القضاء المصري.

وكان الرئيس أصدر قرارات عدة في اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي، أسفرت عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021.