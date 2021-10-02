بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصري، في مركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد صباح اليوم احتفالية يوم القضاء المصري.

الأول من أكتوبر عيدا للقضاء المصري

تجدر الإشارة إلى أن اليوم السبت، احتفالية بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من قيادات الهيئات القضائية، للاحتفال بيوم القضاء وتمكين المرأة.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارات عدة في اجتماعة برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي أسفرت عن عدد من القرارات بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1-10-2021.