سعر ومواصفات vivo x70 pro plus في مصر.. بطارية تعمل 91 ساعة متواصلة

سعر ومواصفات هاتف vivo x70 pro plus في مصر، يبحث عنه الكثير من المستخدمين، خاصة بعدما أن أعلنت شركة فيفو vivo عن إصدارها الجديد منه، حيث يضم الهاتف ثلاثة إصدارات، يأتي أعلاها بعنوان vivo X70 Pro Plus ويتميز بمعالج Snapdragon 888 Plus، ودعما للكاميرا من شركة ZEISS، فيما يأتى إصدار vivo X70 Pro Plus، بشاشة كبيرة من نوع E5 AMOLED، من إنتاج سامسونج، بقياس 6.56 بوصة.

شاشة هاتف vivo x70 pro plus

وهاتف vivo x70 pro plus مزود بشاشة لوحية LTPO، ما يعني أنه يمكنها تعديل معدل التحديث تدريجيا، بواسطة معدل تحديث تكيفي قابل للتعديل من 1 إلى 120 هرتزا في الثانية بحسب المحتوى المعروض على الشاشة، مع معدل لمس 300 هرتز، ومن المقرر أن تدعم الشاشة E5 توفير الطاقة بنسبة 25%.

بطارية هاتف vivo x70 pro plus

بطارية الهاتف vivo X70 Pro Plus، تعمل لمدة 90 ساعة متواصلة، وبسعة 4500 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع، والشحن اللاسلكي بسرعة 50 وات.

أما معالج vivo X70 Pro Plus، فهو كوالكوم Snapdragon 888 Plus، ما يعني سرعة ساعة أعلى لنواة وحدة المعالجة المركزية الرئيسية بسرعة 2.995 جيجاهرتز، بزيادة تبلغ نسبتها 20٪ لمحرك الذكاء الاصطناعي.

كاميرا هاتف vivo x70 pro plus

كاميرا هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، رباعية، بمستشعر GN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل، بحجم بيكسل 1.2 ميكرومتر، كما يدعم المستشعر دمج البيكسل بحجم أكبر 2.4 ميكرومتر، ويأتي المستشعر بفتحة عدسات f/1.57.

وتدعم إعدادات كاميرا هاتف فيفو vivo X70 Pro Plus، معالج الصور المخصص V1، الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لمعالجة الصور مع استهلاك منخفض للطاقة.

تسجيل الفيديو فى هاتف vivo x70 pro plus

ويتميز تسجيل الفيديو بدقّة 8K بمعدل إطارات 30 إطارًا في الثانية، بدقّة 4K بمعدل إطارات 30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل 30/60 إطارًا في الثانية، مثبت الكتروني gyro-EIS، تدعم HDR10+.

سعر vivo x70 pro plus فى السوق المصرى

ويقدر السعر في مصر حوالى 13,399 جنيه مصري، أما السعر فى السعودية 3,190 ريال سعودي، والسعر فى الامارات 3,125 درهم اماراتي.