10 مزايا لهاتف vivo الجديد Y33s بعد طرحه في مصر

أطلقت شركة vivo مصر هاتفها الذكي (Y33s)، الإصدار الأحدث من سلسلة هواتف Y وذلك بالتزامن مع إطلاقه في كبرى الأسواق العالمية، كما جاء إطلاق Y33s استكمالاً لإطلاق هاتفي V21 و Y53s.

التصوير متاح للفئات العمرية المختلفة

توضح الشركة أن عملية التصوير عبر الهاتف الجديد أصبحت أكثر سهولة، فأصبح الآن بإمكان أي شخص أي كانت فئته العمرية ونمط استخدامه للهواتف أن يلتقط صورًا وأن يحتفظ بها بجودة عالية.

10 مزايا لهاتف vivo الجديد

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز مزايا الهاتف الجديد:

1 - يتضمن كاميرا أساسية فائقة الجودة (بدقة 50 ميجا بكسل).

2 - يحتوي على جهاز استشعار رئيسي للكاميرا الخلفية (بدقة 50 ميجا بكسل) حيث يلتقط الصور في مختلف أشكالها؛ سواءًا كانت مكبرة zoomed-in أو مقصوصة cropped أو ثابتة/ في حجمها الطبيعي still، وذلك لتوثيق جميع مناسبات الحياة الهامة بصور عالية الجودة.

3 - يحتوي هاتف vivo Y33s على خاصية الفيديو المعروفة بالتثبيت الإلكتروني للصورة (EIS)، وخاصية مانع الاهتزاز anti-shake، وخاصية التركيز التلقائي علي العين Eye Autofocus، فضلًا عن خاصية الصور ذات النطاق الديناميكي العالي (HDR)، للتغلب على مشاكل الصور الضبابية أو المشوشة.

4 - بإمكان المستخدم أيضًا أن يضيف طبقة من الفلاتر (منقحات الصورة) المصممة خصيصاً لهذا الهاتف بالاستعانة بكاميرا «بوكيه» Bokeh بجودة 2 ميجابكسل لتحسين مؤثرات الفلاتر.

5 - يشمل أيضًا على عدسة (2 ميجابكسل) مما يُمكن الجهاز من التقاط تفاصيل أكثر؛ كجزء رئيسي من تكوينه.

6 - يحتوي على ذاكرة تخزين (4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت) والتي تسع بيانات تصل إلى 32,000 صورة و أكثر من 6,000 أغنية.

7 - يتمتع Y33s أيضا بذاكرة RAM سعة 4 جيجا بايت + 1 جيجا بايت، وذلك ليُمكن المستخدم من التنقل والتبديل بين التطبيقات المختلفة بسلاسة.

8 - بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير/الساعة وشاحن سريع 18 واط.

9 - مستشعر البصمة الجانبي الذي يُمكن المستخدم من تشغيل الهاتف وإبطال قفل الشاشة في الوقت ذاته.

10 - يتوافر في لونين مبهرين وعصريين، وهما: الأزرق والأسود.