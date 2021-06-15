بعد طرحه رسميا.. مميزات هاتف Vivo الجديد

طرحت شركة Vivo، أحدث إصدارات هواتفها الذكية V21 وV21e، من سلسلة الهواتف الذكية V، عالميا، على أن يتاح في مصر يونيو ويوليو 2021.

«الوطن» تستعرض مواصفات الهاتفين الذكيين V21 وV21e في النقاط التالية:

يتميز V21 كاميرا أمامية، تبلغ دقتها 44 ميجا بكسل، والتي تتيح العديد من الخصائص، بما في ذلك التصوير الليلي الذكي (AI (Night Portrait، والتصوير الليلي الفائق (Super Night Mode)، والتركيز التلقائي المتطور.

تصوير الفيديو 4K الثابت.

كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل.

الكاميرا مدعومة بمجموعة من الكاميرات الثانوية والتي تتعامل مع زاوية عريضة ولقطات أكثر تعقيداً.

يتيح التصوير الفوتوغرافي المقرب.

وتعتزم الشركة ضخ استثمارات جديدة في مصر، تصل عالميا إلى 30 مليار دولار خلال 3 سنوات، ونتطلع للتصنيع في مصر الفترة المقبلة.

قالت وفية البدري، مدير اتصالات VIVO في وقت سابق، إن الشركة تعتزم ضخ 80% زيادة في استثماراتها بالسوق المصري، باعتباره سوقاً واعداً، مع العمل على خلق من 3 إلى 5 آلاف وظيفة جديدة، موضحة أن الشركة التي كانت راعي كأس العالم روسيا 2018 وeuro 2020، تخطط لتطوير منتجاتها عبر 10 مراكز بحثية في عدة دول.

أعلنت مجموعة VIVO العالمية، طرح منتجها الجديد من الهواتف الذكية «V21» و«V21e» رسمياً بمصر، ليتاح الهاتف في الأسواق المصرية بداية من 22 يونيو الجاري، حيث أفادت الشركة في مؤتمر صحفي، إن الشركة العالمية المتواجدة في 40 دولة حول العالم، حققت مبيعات بنحو 111 مليون وحدة جعلتها الخامسة عالمياً والثانية في الصين، بإجمالي عملاء 400 مليون مستخدم.

يذكر أن شركة «فيفو» لتكنولوجيا الاتصالات، هي شركة تقنية صينية مملوكة لـ«بي بي كي إليكترونيكس» المتخصصة فى صناعة الهواتف الذكية وملحقات الهواتف والبرامج وخدمات الإنترنت، إلى جانب كل من أوبو وريلمي وون بلس، وقد تأسست عام 2009 في مدينة دونغ غوان الصينية، وتعتبر لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الأسيوي.