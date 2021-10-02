إعلام فاروس الإسكندرية تطلق مبادرة «مشروعك بايدك» لتنمية مهارات الطلاب 

أطلقت إدارة كلية الإعلام بجامعة فاروس في الإسكندرية، مبادرة «مشروعك بايدك» بهدف إنتاج مشروعات التخرج داخل معامل واستوديوهات الكلية من خلال ورش تدريبية متخصصة تؤهل طلاب التخصصات الثلاثة لسوق العمل الإعلامي في محاولة لتأهيل الطلاب فعلياً على يد متخصصين والاستفادة من المواد العلمية والتدريبات العلمية التي تجرى في الجامعة.

مبادرة مشروعك بإيديك بجامعة فاروس الإسكندرية

وقالت الدكتور عزة عثمان، عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس، إن المبادرة هي الأولي من نوعها، حيث انتهت المبادرة هذا العام بإنتاج 12 مشروعا داخل معامل المونتاج بالكلية وتعتبر هذه المبادرة الأولي من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الخاصة والحكومية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى إعطاء طلاب الكلية جرعة مكثفة من المهارات التي جعلتهم يصنعون مشروعات تخرجهم بأيديهم.

وأضافت «عثمان»، أن هدف لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات من وجود مقرر مشروع التخرج هو إعطاء الطالب المهارات اللازمة في سوق العمل الإعلامي، وتجعله قادرا على مواجهة تحديات السوق المكتظ والذي يحتاج مهارات وإمكانات متنوعة.

مشروعات التخرج في جامعة فاروس

وتنوعت المشروعات التي أنتجت من خلال مبادرة «مشروعك بايدك» في إعلام جامعة فاروس بين أفلام تسجيلية وأخرى وثائقية وحملات إعلامية وإعلانية إضافة إلى قدرة الطالب على تصميم مواقع إخبارية وإنتاج وتصميم مجلات ورقية، كل هذا من خلال تعليم الطالب المونتاج بعدة برامج والتصوير، إضافة إلى تصميم المواقع الإلكترونية وقد شارك في تنفيذ هذه المبادرة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام بكافة تخصصاته.