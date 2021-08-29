مصاريف جامعة فاروس لعام 2021 - 2022 والأوراق المطلوبة.. يحددها مكتب القبول

برزت جامعة فاروس كأول جامعة مصرية خاصة بالإسكندرية معتمدة ومعادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي، الأمر الذي يجعل أنظار طلاب الثانوية العامة 2021 تتجه إليها أملًا في اللحاق بالكليات التي قد فاتتهم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية كل التفاصيل عن مصاريف جامعة فاروس لعام 2021 - 2022 والأوراق المطلوبة، والكليات التابعة لها والتي تتميز بكونها على أحدث المعايير العالمية وتم تجهيزها بأعلى مستوى من المعامل التعليمية المتقدمة.

كليات جامعة فاروس لعام 2021 - 2022

- الصيدلة

- طب الأسنان

- الهندسة

- العلوم المالية والإدارية

- اللغات والترجمة

- الدراسات القانونية والمعاملات الدولية

- السياحة وإدارة الفنادق

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

- الإعلام وفنون الاتصال

- العلاج الطبيعي

- الفنون والتصميم

- علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي

مصاريف جامعة فاروس في الإسكندرية

حتى الوقت الجاري لم تعلن جامعة فاروس عن مصاريف كلياتها للعام الدراسي 2021 – 2022، حيث تحدد الجامعة قيمة المصروفات الدراسية، ويمكن معرفتها من خلال مكتب القبول والتسجيل بالجامعة.

وبالنسبة للطلاب الجدد يتم سداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي الأول بالكامل في المواعيد المقررة لذلك، أما بالنسبة للفصول الدراسية التالية يتم سداد مصروفات الفصل الدراسي تبعا لعدد الساعات المعتمدة المسجلة والتوقيتات المعلنة بالتقويم الأكاديمي، وذلك بعد تسجيل المقررات الدراسية طبقا للتقويم الأكاديمي، ويتم سداد المصروفات الدراسية في البنك CIB.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة فاروس

- يقوم الطالب بالدخول على موقع الجامعة من خلال الرابط https://www.pua.edu.eg/

- يقوم الطالب بالضغط على Apply Now كالموضح بالصورة وإدراج كل البيانات المطلوبة.

- لاستكمال إجراءات الالتحاق يجب سداد قيمة رسوم الالتحاق من خلال الدفع الإلكتروني.

- يستقبل الطالب رقم يفيد نجاح عملية التسجيل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به.

- يطبع الطالب الرسالة من على البريد الإلكتروني الخاص به والتوجه إلى مكتب القبول والتسجيل بالجامعة في الفودكورت لتسليم أوراقه للموظف المختص واستلام إقرار تسليم مستندات بما يفيد ذلك.

- يتوجه الطالب إلى مكتب استخراج حوافظ السداد بإقرار استلام المستندات والموجود أمام كلية الهندسة داخل الجامعة.

- توجيه الطالب بعد استلام حافظة سداد والخاصه بمصروفات التيرم الأول إلى بنك ال CIB لسداد المصروفات.

- سوف يتم إعلام الطالب بشأن المقابله الشخصيه عن طريق البريد الإلكتروني.

- بعد إجراء المقابله الشخصيه سوف يتم تحديد موقف اللغه الإنجليزية للطالب.

- توجيه الطالب بعد إجراء المقابلة الشخصية واستلام تصريح الدخول المؤقت إلى العيادة الطبية الموجودة بالمبنى النظري كلية العلوم المالية والإدارية، الدور الأرضي لإجراء الكشف الطبي واستيفاء ختم العيادة وتسليم تحليل فيروس C.

- توجيه الطالب إلى الدخول على موقع الجامع pua.edu.eg لمعرفة نتيجة القبول بعد الانتهاء من الفترة التنسيقية طبقاً لتعليمات وزارة التعليم العالي.

عنوان جامعة فاروس وأرقام التليفون

توجد جامعة فاروس في شارع قنال المحمودية سموحة الإسكندرية، التليفون: 033877200 - 033877400 - 033877212 - 033877214