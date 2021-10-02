وزير العدل يعلن إجراء تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه تم التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس الوزراء وتعاون صادق من الوزراء المعنيين، فتمكنت وزارة العدل بجهود المخلصين وعزيمة الطامحين في أقل من عامين بإنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد، والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعد 252 سجن عمومي ومركزي.

إنجازات في المشروعات الخاصة بالقضاء

وأضاف «مروان»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه من بين المشروعات الأخرى مشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد في محاكم 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها في نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها وحوكمة إجراءات تداولها.

ولفت أنه يتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى، وحتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها.