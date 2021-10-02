مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي أحياء سكنية في السعودية بطائرات مفخخة

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 2 أكتوبر 2021، بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة أحد المسارحة باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار مما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.

وتُجدّد مصر التأكيد على وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة استمرار هذه الهجمات الإرهابية الآثمة التي تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة؛ كما تُعرب مصر عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.