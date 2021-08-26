مصر تدين تفجيرين إرهابيين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان

أعربت مصر عن بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بأفغانستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشقاء الأفغان، وكذا أفراد من الجيش الأمريكي.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى ذوي كل الضحايا الأفغان والأمريكيين، الذين سقطوا جراء هذا الإرهاب الغاشم، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وتؤكد مصر مجددًا، على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكل أشكالها وصورها.