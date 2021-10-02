وزير العدل للرئيس السيسي: سيذكر التاريخ قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق

رحب المستشار عمر مروان، وزير العدل، بحضور الرئيس السيسي احتفالية يوم القضاء المصري، قائلا: «إن هذه اليوم يحل في الأول من شهر أكتوبر ليضاف يوم جديد إلى أيام مصر المجيد، فنحن على بعد أيام قليلة من يوم السادس من أكتوبر لنحتفل جميعا بعيد النصر مع القوات المسلحة الباسلة».

وأضاف «مروان»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، «سيذكر التاريخ لكم سيادة الرئيس قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات، ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية ،وفي نفس الوقت رسمتوا خارطة طريق لتنمية مصر وكان لوزارة العدل نصيب فيها من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين».