انتشال التميمي عن استعدادات مهرجان الجونة لمواجهة كورونا: «أشد صرامة»

كشف انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن تلقيه بروتوكولًا من وزارة الصحة، قبل أيام؛ للاتفاق على سلامة ضيوف الدورة الخامسة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 14 إلى 22 أكتوبر الجاري بمدينة الجونة الساحلية.

بروتوكول وزارة الصحة مع مهرجان الجونة السينمائي

وقال التميمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «إن البروتوكول ينص على ضرورة حصول فريق عمل المهرجان على اللقاح دون تهاون»، مضيفًا: «الضيوف الأجانب غير الحاصلين على اللقاح، سيجرون تحليل PCR فور وصولهم القاهرة بيومين، أما فيما يتعلق بالصحفيين لم يتحدد موقفهم بعد، إما إجراء التحليل أو التطعيم».

وتابع: «بالتأكيد سيكون هناك إجراءات أكثر صرامة من العام الماضي، لا سيما وأن ظروف التطعيم باتت أسهل، وعن نفسي أتمنى مرور الدورة الخامسة بسلام دون إصابة أي من المشاركين فيها بكورونا».

ضيوف الدورة الخامسة لمهرجان الجونة

وعن أسماء الضيوف الأجانب المقرر حضورهم للدورة الخامسة، رد التميمي قائلاً: «لدينا عدد كبير من الضيوف هذا العام، سواء محليين أو عرب أو أجانب؛ لكننا لا نستطيع الإفصاح عن أي اسم حتى الآن، وهناك جزء كبير منهم حصلوا على الموافقة بالحضور، فيما لا يزال جزء لم يتحدد مشاركتهم بعد حتى الآن، وذلك نظرًا لصعوبة إجراءات السفر في ظل جائحة كورونا؛ لذلك نواجه صعوبة بخصوص هذا الأمر».

وأكد أنه: «في كل الأحوال سيكون لدينا عدد ضيوف أجانب لا يُقارن بالعام الماضي، باعتبارها كانت الأصعب في ظل الجائحة، وسندعو أجانب سيكون صدى حضورهم أشبه بالمفاجأة بإذن الله».

وتشهد الدورة الخامسة من مهرجان الجونة مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام المصرية بالإضافة إلى العالمية الحاصلة على جوائز في المهرجانات السينمائية حول العالم، كم تمنح إدارة المهرجان الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لإسهاماته في صناعة السينما خلال العشرين عامًا الأخيرة.