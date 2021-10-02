رئيس جامعة أسيوط يتسلم درع الفوز بثاني أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، درع فوز جامعة أسيوط بالمركز الثاني كأفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة، وذلك وفق النتائج التى أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار ضمن مسابقتها السنوية التى شملت عدة محاور وهدفت إلى تقييم الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021 فى عدة مجالات.

الجمال: دور الجامعة التنموي مهم للمجتمع المحيط

وأكد رئيس جامعة أسيوط، خلال تسلمه الدرع، دور الجامعة التنموي والخدمي لمجتمعها المحيط وما تقوم به من أجل حماية البيئة ورفع وعى الأفراد وتحقيق محاور التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحيط بها والعمل على تطويره والنهوض به.

وأشاد الدكتور طارق الجمال بذلك الفوز والذى يعكس جهد وعمل القائمين على قطاع البيئة فى مختلف التخصصات وفى مقدمته مجلس إدارة خدمة المجتمع ومركز الدراسات والبحوث البيئية وكذلك عمداء الكليات ووكلائها المختصين فى مجال تنمية البيئة لما قدموه من عمل متميز وجهد متواصل ساهم فى تحقيق هذا الفوز.

أفضل جامعة صديقة للبيئة

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة شاركت فى مجال أفضل جامعة صديقة للبيئة والذى شهد منافسة من كافة الجامعات المصرية ، مؤكدةً أن الفوز يأتي انعكاس لجهد القطاع فى هذا المجال والذى تم تقييمه من قبل لجنة متخصصة من الوزارة شمل عدة معايير تعمل على قياس جهود الجامعة فى الحفاظ على البيئة والاستدامة، ومعايير تتعلق بالأنشطة التعليمية وأخرى بالبنية التحتية، وكذلك الطاقة والتبدل المناخي، وجهود الجامعة فى إدارة المخلفات والمياه، وتحقيق جودة البيئة، وكذلك معايير توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.