تطعيم 32 ألفا من أبناء جامعة أسيوط بلقاح كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تطعيم 32 ألفًا و345 من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك ضمن الحملات الموسعة التي أطلقتها الجامعة في مطلع شهر مايو، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى متابعته المستمرة لتقرير اللجنة العليا لمتابعة أعمال تطعيم كل منتسبي الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالمقرات الطبية المتخصصة داخل الحرم الجامعي وخارجه، حرصًا من إدارة الجامعة على توفير بيئة صحية وآمنة داخل مبانيها ومنشآتها، وتعزيزاً لجهود الدولة في هذا الشأن.

انتهاء تطعيم 25% من إجمالي المستهدف

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، إن الجامعة انتهت من تطعيم 32345 ألف بنسبة تقديرية 25% من إجمالي المستهدفين البالغ عددهم 128804 ألف، على أن ينتهي تطعيم كافة منتسبي الجامعة بالجرعة الأولى يوم 25 أكتوبر القادم بعد تطعيم الطلاب الجدد.

13 مقرًا خصصتها الجامعة للتطعيم

وأشارت إلى أنَّ تطعيم الجرعة الثانية بدأ يوم 22 سبتمبر الجاري، وشهد تطعيم 9900 ألف بـ13 مقرًا خصصتها الجامعة لتطعيم الجرعة الأولى وهي: «قسم طب علاج الأورام، ووحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وقطاع المدن الجامعية بنين، وقطاع المدن الجامعية بنات، وكلية الآداب، نقطة بكلية الخدمة الاجتماعية، نقطة بكلية التربية النوعية، نقطة بكلية الزراعة، نقطة بكلية التمريض، نقطة مستشفى الأطفال وصحة المرأة، نقطة مستشفى الراجحي والقلب، وذلك بواقع 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة».

تأتي جهود الجامعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.