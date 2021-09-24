فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الأول على الجمهورية فى كرة اليد رجال

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، فوز فريق الجامعة للعاملين، بالمركز الأول على الجمهورية في كرة اليد للرجال، والتي أقيمت تصفياتها النهائية بمدينة رأس البر.

وهنأ رئيس الجامعة الفريق بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في كرة اليد للرجال ، وأشاد بالتمثيل المشرف لكافة أعضاء الفريق الذين ساهموا في تحقيق هذا الفوز، تحت إشراف وقيادة شوكت صابر أمين عام الجامعة.

من جانبه، أوضح شوكت صابر أن الفوز يُعد الأول في تاريخ الجامعة، وجاء في أعقاب فوز الفريق بالمركز الأول على مستوى محافظة أسيوط، ما أهله للصعود للمنافسة على مستوى الجمهورية حيث نجح في تحقيق الفوز على فرق كرة اليد الممثلة لمحافظات «شمال سيناء، الغربية، البحر الأحمر، القليوبية والشرقية».

جامعة أسيوط تكرم وكيل وزارة التخطيط لبلوغه السن القانونية للمعاش

من ناحية أخرى، كلف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، شوكت صابر أمين عام الجامعة وأيمن شحاتة مدير عام إدارة التخطيط بالجامعة، بزيارة مقر وزارة التخطيط والمتابعة بالقاهرة لتقديم درع جامعة أسيوط إلى «إسماعيل يوسف إسماعيل»، وكيل وزارة التخطيط والمشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وأكد أمين عام جامعة أسيوط أن تكريم وكيل وزارة التخطيط يأتي عرفاناً وتقديراً من إدارة الجامعة لما بذله من جهد وعمل مخلص ودؤوب خلال سنوات عمله، وتعاونه الدائم والمثمر من خلال موقعه مع إدارة الجامعة في مجالات الدعم المالي التي خصصتها الوزارة بمئات الملايين لدعم وإنشاء مشروعات كبرى بالجامعة وهو الأمر الذي ساهم في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة وفي مقدمتها مستشفى الإصابات وعدد من المراكز الهامة بمستشفيات أسيوط الجامعية.