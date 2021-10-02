تفاصيل حريق العياط اليوم.. النيران دمرت مخزن أدوية

شب حريق في مخزن أدوية في العياط، وأتت النيران على كمية من الأدوية، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو فيات بين الأفراد، وتبين أن تفاصيل حريق العياط اليوم، لم يترك آثار تدمير كبيرة وأن التللفيات عبارة عن كمية من الأدوية داخل مخزن تابع لشركة أدوية في منطقة المحلج بالعياط في الجيزة.

تفاصيل حريق العياط اليوم.. النيران التهمت مخزن أدوية

دفعت قوات الدفاع المدني بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت من محاصرة النيران داخل المخزن بعقار مكون من عدة طوابق، إحدى شققه مخصصة مخزن أدوية، وشبت فيها النيران بشكل مفاجئ ولم يعرف أسباب الحريق حتى الآن، وقررت النيابة العامة انتداب المعامل الجنائي لمعاينة حريق العياط لتحديد أسبابه، وموافاة النيابة بنتائج المعاينة.

أسباب حريق العياط

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة تفحص حريق العياط للتأكد من أسباب الحادث، وفي حالة وجود شبهة جنائية فإن أجهزة الأمن سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق الجاني، وبدأت أجهزة الأمن في فحص تفاصيل حريق العياط اليوم، كما بدأت لجان فنية في حصر التلفيات الناجمة عن الحريق.

تفاصيل جديدة في حريق الزرايب

وفي سياق متصل تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في حريق الزرايب في قرية البراجيل بأوسيم الذي دمر 500 عشة ورؤس ماشية عبارة عن أغنام وأبقار، وقررت النيابة انتداب لجنة فنية هندسية من محافظة الجيزة لحصر التلفيات، وتستمع النيابة أيضًا إلى أقول عدد من المتضررين من الحريق، واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وتحريات المباحث أيضًا في الحادث ولا يزال البحث قائمًا ولم يحسم أسباب الحريق حتى الآن.