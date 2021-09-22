إنجازات المنتخب العسكري في عهد المشير طنطاوي: 5 كؤوس عالم

على الرغم من حياته العسكرية الجادة، والحروب العديدة التي خاضها، وبدلته المتوجة بالنياشين والأوسمة المعبرة عن بطولاته، إلا أنه وسط كل هذا كان المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، محبًا للرياضة ومشجعًا وداعمًا كبيرًا لها.

5 كؤوس عالم للمنتخب العسكري في عهد «طنطاوي»

في فترة تولي المشير طنطاوي منصب وزير الدفاع، في الفترة منذ عام 1991 إلى 2012، وترقى لرتبة مشير بعد عامين من توليه المنصب في عام 1993، وخلال هذه المدة كان له أدوارًا داعمة للرياضة بعيدًا عن حياته العسكرية والخطط الحربية، إذ حقق المنتخب العسكري في عهده كأس العالم العسكرية 5 مرات في أعوام «1993، 1999، 2001، 2005، 2007»، وكان ذلك بدعم من المشير طنطاوي.

كما حقق المنتخب العسكري في عهد المشير طنطاوي، كأس إفريقيا العسكرية مرتين في عامي 1998 و2005، فضلا عن وصافة كأس العالم العسكرية في عامي 2003 و2011.

المشير طنطاوي مشجع الزمالك

وكان معروف عن المشير حسين طنطاوي، تشجيعه لنادي الزمالك، وحضوره أكثر من مباراة للفارس الأبيض في المقصورة الرئيسية، منها لقاءه مع طلائع الجيش في ديسمبر 2015 بملعب الدفاع الجوي، وأمام بيراميدز في أبريل 2019 على نفس الملعب، فضلا عن حضوره جنازة نجم الزمالك الراحل حمادة إمام، في مسجد الحامدية الشاذلية في يناير 2016، كما حضر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، انتخابات نادي الزمالك في مارس 2014.

حداد رياضي بعد وفاة المشير طنطاوي

وبعد إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، عن عمر ناهز 85 عامًا، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إلغاء احتفالات بطولة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت في السابعة من مساء اليوم على أرضية ملعب برج العرب.

وأعلن الاتحاد في بيانه الرسمي، عن اقتصار مراسم الاحتفالات على تسليم الكأس للفائز، والميداليات للفريقين، مع وقوف دقيقة حداد على روح المشير طنطاوي قبل انطلاق صفارة المباراة.