«سايك موتور» تكشف عن سيارة «KUN» النموذجية خلال «إكسبو 2021 دبي»

تمثّل اليوم شركة «سايك موتور» قطاع السيارات الصيني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تكشف عن سيارتها النموذجية «KUN» ذاتية القيادة والعاملة بالطاقة الجديدة من منصّتها في جناح الصين.

مميزات تقنية تعكس مستقبل التنقل الذكي

وستكون السيارة النموذجية الأحدث «KUN» لدى «سايك موتور» من أبرز النجوم التي تضيء الجناح الصيني في المعرض، بحيث تعبّر عن التقنيات القوية والمبتكَرة والمتقدّمة التي يجري تطويرها وتصنيعها حالياً في الصين.

وصممت الشركة «KUN» بشكل مشترَك عبر فِرَق تصميمية تواجدت في كل من شنغهاي الصينية والعاصمة البريطانية لندن، وسوف تقدّم السيارة النموذجية تجربة فريدة لزوّار الجناح الصيني في «إكسبو 2020 دبي»، وهي تجمع بين التفاعل الحيوي الذكي، والطاقة الضوئية، والمقاعد منعدمة الجاذبية، والتفاعل التصويري التجسيدي وتقنيات القيادة الذاتية المتقدّمة لكي تعكس مستقبل التنقّل الذكي.

وعلّق توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «سايك موتور» في الشرق الأوسط، بالقول: «تعكس السيارة النموذجية تاريخ سايك موتور وطموحاتها العالية والمسار المتميّز الذي تسلكه في رحلتها لتحقيق أهدافها فيما يخصّ التنقّل الأخضر والتقنية المستقبلية. وهذه السيارة لا تقود رؤية سايك المتعلّقة بالتنقّل الذكي فحسب، بل تؤكّد أيضاً على هدفنا بإنشاء مستقبل مشترَك يتمحور حول التنقّل الأخضر والحياة الذكية والتقنيات المتطوّرة جداً».

وأضاف «نحن في الشرق الأوسط فخورون جداً بالوجود الاستراتيجي لـ«لسايك» في جناح الصين في معرض إكسبو 2020 دبي، ونتطلّع لمشارَكة KUN النموذجية مع جميع زوّارنا».

وتتميّز «سايك موتور» بتمثيلها الاستراتيجي لقطاع السيارات الصيني، خصوصاً أن منتجاتها وخدماتها متوفرة في أكثر من 70 دولة حول العالم. وتشهد الشركة نمواً كبيراً في الأسواق الدولية، حيث تزيد المبيعات الدولية عن 370,000 مركبة، مع نمو سنوي عالٍ بمقدار 106.4 بالمئة.