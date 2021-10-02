جمعيات خيرية توزع شنط المدارس مجانا في شبرا الخيمة

قامت جمعية «شبرا الخير» بتوزيع الشنط والأدوات المدرسية والملابس والأحذية الجديدة، مجانًا، على أطفال مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بالتعاون مع شركة «بي. تك» للأجهزة المنزلية وبنك الكساء المصري.

جمعية شبرا الخير: بدون دعم الشركاء لايمكننا الاستمرار

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية: «كان يوم شاقا وصعبا على متطوعي شبرا الخير، من الشباب والبنات، لكن الجميع كان سعيداً جدًا بفرحة الأطفال، عند استلامهم الشنط المدرسية الجديدة والأدوات الدراسية والملابس والأحذية، أن تجعل الأطفال تختار ما تريد؛ تلك هي حياة شبرا الخير التي ننادي بها جميعا».

وأضاف فاروق «بدون دعم شركاء المجتمع المدني، لا يمكننا الاستمرار والمساعدة بهذا الحجم والجودة.. لا يمكننا أن نوفي تلك المؤسسات حقها، في ما يرسموه على وجوه الأطفال من فرحة وسعادة».

الجولة الثانية بشبين القناطر الأسبوع المقبل

ويضيف فاروق «سنقوم أيضًا بتوزيع الأدوات المدرسية والشنط والملابس والأحذية الجديدة على الأطفال بمدينة شبين القناطر الأسبوع المقبل، ويعيش في مدينة شبرا الخيمة أكثر من مليوني مواطن، على مساحة تزيد على 20 كيلومتراً مربعاً، في أكثر من 30 مربعاً سكنياً».

وتولي جمعية شبرا الخير اهتماما كبيرا، خلال الفترة الأخيرة، لإمداد أسر المرأة المعيلة، المسجلين بالجمعية، بكل ما يحتاجون إليه، لتوفير حياة كريمة لهم، بجانب إقامة مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة.

وقالت منال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء: «هدفنا في بنك الكساء توفير وتصنيع الملابس، نستقبل سنويا آلاف من قطع الملابس التي نوزعها على الأطفال والأسر الأكثر استحقاقا في مصر، من أجل توفير حياة كريمة لهم».