احتفالا بالأضحى: «شبرا الخير» توزع اللحوم والملابس في القليوبية

وزعت جمعية «شبرا الخير»، أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، اللحوم البلدي الطازجة ووجبات الطعام والسلع الغذائية على الأكثر احتياجا، بجانب الملابس والأحذية الجديدة للأطفال والمرأة المعيلة في شبرا الخيمة والقليوبية، وذلك احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

مبادرات شبرا الخير تأتي ضمن حياة كريمة

وتأتي حملات الجمعية استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينها والتنسيق المشترك لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وأيضا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

شبرا الخير توصيل الاضاحي ل10 آلاف أسرة في عيد الأضحي

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير وأحد مؤسسيها: «قامت الجمعية بتوزيع الآلاف من شنط اللحوم البلدي الطازجة خلال الأيام القليله الماضية، وتستهدف الجمعية توصيل لحوم الأضاحي لنحو 10 آلاف أسرة بخلاف لحوم الصدقات وملابس العيد الجديدة للأطفال الأيتام وغير القادرين والعبايات الجديدة للمرأة المعيلة بشبرا الخيمة والقليوبية.. ولا يمكنا أن ننسى دور بنك الكساء المصري في مساعدتنا بالملابس الجديدة وبعض المحلات بمنطقة شبرا الخيمة بالأحذية والعبايات الخاصة بالمرأة».

مبادرتين لشبرا الخير في عيد الأضحى

تأتي فعالية توزيع اللحوم البلدي ضمن حملة «أهالينا»، فيما تأتي فعالية توزيع الملابس الجديدة ضمن حملة «فرحهم في العيد»، لتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن وبعض مدن القليوبية الأخرى.

وأضاف فاروق: «عادة ما نتحدث مع المتطوعين على أن شبرا الخير ليست مجرد جمعية خيرية شبابية بل هي حياة بالنسبة لنا كمتطوعين وأيضا للحالات التي نساعدها على مقاومة أعباء الحياة الاقتصادية ومحاولة تنمية مهاراتهم لكسب رزقهم بأنفسهم كأحد أدوات التنمية»، ولذا نعمل يوميا وفي جميع أيام العطلات الرسمية من أجل الوصول سريعا ومد يد العون لكل من يحتاجه الأهالي في شبرا الخيمة والقليوبية سواء تجهيز الفتيات اليتيمات أو تسقيف المنازل أو مشروعات المرأة المعيلة أو حملات الإطعام المستمرة معا سنويا وكفالات الأيتام.