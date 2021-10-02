حالة الطقس اليوم 2-10-2021.. شبورة ورياح نشطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر الجاري، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على كل الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30%، كما يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 28 21

مطروح 26 22

السلوم 27 21

سيوة 28 20

بورسعيد 29 23

دمياط 29 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 30 21

رفح 30 20

رأس سدر 30 22

نخل 28 18

نويبع 29 25

طابا 27 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 33 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 32 20

سوهاج 33 22

قنا 34 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

إدفو 36 24

أبو سمبل 36 23

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25.