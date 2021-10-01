درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم.. الطقس خريفي استمتعوا بالشاطئ

شهدت مدينة الإسكندرية، طقس رطب ونسمات هواء باردة، اليوم الجمعة، في أول أيام شهر أكتوبر، وزادت سرعة الرياح، تزامنا مع انخفاض نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسط توقعات بعدم هطول أمطار على المدينة الساحلية.

وتابعت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، خرائط الطقس ودرجات الحرارة، للتعرف على مواعيد هطول الأمطار، في محاولة للتحرك السريع، ورفع درجة الاستعداد بجميع شوارع وأحياء المحافظة.

درجات الحرارة اليوم 1 أكتوبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الجمعة 1 أكتوبر، 28 درجة مئوية، لتنخفض درجات الحرارة نسبيا، عما كانت عليه من قبل ووصلت نسبة الرطوبة إلى 58%، ما يشير إلى تراجع في معدلاتها، خاصة مع هبوب نسمات الهواء الباردة الخفيفة، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 23 كيلومتر في الساعة، ما ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر وإنخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ.

طقس الإسكندرية وحالة أمواج البحر

وارتفعت أمواج البحر بالإسكندرية، في بعض الشواطئ التي لا يوجد بها حواجز الأمواج، وواصلت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مطالبة أهالي الإسكندرية بالتوافد على شواطئ المدينة الساحلية مع الاستماع بالطقس الخريفي بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وقبل حلول أول النوات وبدء التقلبات الجوية وهطول الأمطار، خاصة مع تراجع نسب الإشغال بالشواطئ بسبب عزف الرواد من المحافظات الأخرى عن الاشتراك في رحلات اليوم الواحد نظرا لاقتراب موعد دخول المدارس وانتهاء موسم الصيف.