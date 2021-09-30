حالة الطقس خلال شهر أكتوبر 2021.. انخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، في بيان صادر عنها اليوم حالة الطقس خلال شهر أكتوبر 2021، مقارنة بالخمسة أعوام الماضية، وقالت الهيئة في التنبؤ الجوي الصادر عنها، إنه من خلال الدراسة المناخية على قاعدة بيانات المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، خلال شهر أكتوبر في الفترة من 2016 إلى 2020 ومقارنتها بالتنبؤ الجوي، لشهر أكتوبر 2021، يتضح الآتي:

حالة الطقس خلال شهر أكتوبر 2021

ـ من المتوقع أن يتشابه متوسط درجات الحرارة خلال شهر أكتوبر 2021 مع الخمسة أعوام الماضية، وأن تكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ـ تنخفض درجات الحرارة تدريجياً في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح، وتتفاوت درجات الحرارة نهاراً خلال النصف الأول من الشهر، ومع نهايات الشهر، يسود طقس بارد ليلاً على شمال البلاد.

ـ يقل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة تدريجياً ومدى تأثيرها على درجة الحرارة المحسوسة.

ـ من المتوقع سقوط حالات من الأمطار متفاوتة الشدة، على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، والدلتا، وذلك بسبب نشاط منخفضات البحر المتوسط، مع بداية تكون تبريد علوي في طبقات الجو العليا.

ـ تزداد احتمالية سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، كما توجد فرص لتكون السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، بسبب نشاط منخفض السودان الموسيمي أحياناً، خلال هذا الوقت من العام.

ـ تزداد كثافة الشبورة المائية وفترة تكونها صباحا في حالات الطقس المستقر، مع احتمالية تكون الضباب الخفيف على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى شمال البلاد والدلتا، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات الرطوبة، وهدوء سرعات الرياح أحياناً، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

ـ تنشط حركة الرياح السطحية أحياناً، على مناطق من الصحراء الغربية، وجنوب البلاد، تعمل على إثارة الغبار والأتربة، ببعض المناطق من شمال وجنوب البلاد.

ونوهت الأرصاد إلى أنه حال عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سيتم إصدار تحذيرات جوية، قبل حدوثها بـ72 ساعة.