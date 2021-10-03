حالة الطقس اليوم الأحد 3-10-2021.. شبورة وأمطار ورياح نشطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سيكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

كما أن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة على فترات متقطعة 10% تقريبا من توقيت 4: 10 صباحا، وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25