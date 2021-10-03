درجات الحرارة اليوم الأحد 3-10-2021 في مصر: القاهرة 30 مئوية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ، على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

ترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى أماكن سقوط الأمطار، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 28 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 21

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 30 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 26

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 25

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 22

قنا 33 23

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 25