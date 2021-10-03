الصحة تتوقع ارتفاع إصابات كورونا الأيام المقبلة: الموجة الرابعة تقترب

كشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية لـ82.3%، مشيرة إلى أنَّ معدلات الشفاء عالية جدا خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا وهي مختلفة عن الموجات الثلاثة السابقة.

موجة كورونا الرابعة في مصر

وتوقعت وزارة الصحة والسكان دخول مصر الموجة الرابعة لفيروس كورونا خلال منتصف شهر أكتوبر الجاري، كما توقعت ارتففاع الإصابات خلال الأيام المقبل ايضا ولكن الاصابات بسيطة ومتوسطة، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التقبيل أو الأحضان في أثناء اللقاء لمواجهة خطر الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

الحاصلون على لقاح كورونا في مصر

وفيما يتعلق بأعداد الحاصلين على لقاح كورنا، أشارت وزارة الصحة، أنَّ هناك إقبال كبير من المواطنين للحصول على لقاح كورونا، مجددة دعوتها للمواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أنَّ الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وآلام في العضلات وتكسير في الجسم، مشددة على أنَّ الأعراض تزول خلال يومين في غضون يومين لا أكثر ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

وأكّدت وزارة الصحة، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.