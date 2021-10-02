القبض على قاتل عروس القليوبية.. «خطيبها موتها يوم الحنة»

كشف قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض مقتل «عروس القليوبية» وسط الزراعات بالقليوبية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، العريس الذي قتلها قبل الزفاف بيوم واحد؛ لإجباره على الزواج منها، وارتباطه عاطفيا بفتاة أخرى.

وفاة عروس يوم حنتها

وتعود الواقعة، عندما تلقى قسم قليوب بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، وبها عدة طعنات، وقال والد المجني عليها، أنه حال قيامه بالاحتفال بحنة نجلته تدعى «عبير عادل» أمام مسكنه، ورد لها اتصال هاتفي على إثر ذلك، خرجت من البيت، وعقب تأخرها بحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها عدة إصابات، وتبين عدم تواجد هاتفها المحمول فقام بنقلها للمستشفى؛ لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمة المجني عليها، زوجها» عامل، تم ضبطه.

قاتل عروس القليوبية: بحب واحدة تانية

وقال المتهم بقتل عروس القليوبية، إنه عقد قرانه على المجني عليها على غير رغبته؛ إرضاءً لوالديه، ويجمعه علاقة عاطفية بفتاة أخرى، فعقد العزم على التخلص من المجني عليها، واستدرجها وسط الزراعات، وتعدى عليها بسلاح أبيض «سكين»، وعقب تأكده من مفارقتها للحياة، استولى على هاتفها المحمول، ولاذ بالهرب، وعاد لمسكن المجني عليها مرة أخرى.

وعندما اكتشفت عائلتها عدم تواجدها، بحثوا عنها حتى عثروا عليها جثة هامدة وسط الزراعات.