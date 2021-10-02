طعنات الغدر بالظلام وغياب الكاميرات.. لغز محير في مقتل عروس القليوبية

كان الظلام الدامس شاهدا على مقتل «عبير» بسكين الغدر، في جريمة لم توثقها أي كاميرات مراقبة، حيث تعكف أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع الأمن العام، على فك لغز مقتل عروس القليوبية، وقطعت أجهزة الأمن شوطًا كبيرًا في جمع خيوط الجريمة لرصد الجاني تمهيدًا للقبض عليه وتقديمه إلى النيابة العامة بأدلة الاتهام، بحسب مصادر أمنية تحدثت لـ«الوطن».

غياب كاميرات المراقبة في واقعة مقتل عروس القليوبية

كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث لم تكشف هوية قاتل عروس القليوبية، ويجمع فريق البحث الجنائي أدلة الاتهام من خلال العمل الفني في معاينة مسرح الجريمة وجمع روايات أسرة عروس القليوبية ورواية أسرة عريسها وأسرتها وبعض المقربين من الفتاة الذين حضروا حفل «الحناء» الذي انتهى بجريمة قتلها بعد استدراجها من الحفل عبر اتصال هاتفي دار بين عروس القليوبية والشخص الذي قابلته في محيط منزل أسرتها.

سعادة ورقص ثم استدراج وقتل

«كانت فرحانة وقت الحنة وبترقص ومكنش ظاهر عليها أي علامات ارتباك أو حزن لحد ما تحدثت في المحمول وبعد ذلك غادرت الحفل»، تلك الكلمات ذكرتها أسرة عروس القليوبية أمام جهات التحقيق ولم تتهم العريس أو أي من الأشخاص بقتل الفتاة، وتركت أسرة العروس موضوع كشف الجريمة إلى الجهات المختصة وهي الشرطة والنيابة العامة.

ضبط 8 من المشتبه فيهم

شكوك أجهزة الأمن طالت 8 من المشتبه فيهم بقتل عروس القليوبية وتجري أجهزة الأمن مناقشتهم عن علاقتهم بعروس القليوبية، تمهيدًا للوصول إلى الجناة أو الجاني وتقديمه إلى النيابة العامة بأدلة الاتهام.

كانت النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروس القليوبية لبيان أسباب وفاتها رسميًا وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية، واستمعت النيابة لرواية أسرتي عروس القليوبية وعريسها، ولا تزال أعمال البحث وتعقب الجاني مستمرة من قبل البحث الجنائي.