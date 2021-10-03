لو عندك شقة في كمباوند.. إزاي تحصل على قرض شخصي من بنك saib بضمانها؟

قدم بنك saib عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قرضا شخصيا، مقدم بضمان شقة أو فيلا أو شاليه في كمباوند.

وأكد البنك أن القرض يمنح للمصريين فقط مالكي وحدات سكنية بنظام الدفعة المقدمة في أحد المجمعات السكنية المعتمد سابقًا من قبله، وفي حالة كان العقار مملوكا أو بالتقسيط بدون تحفظ أو رهن عقاري.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك saib

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل القرض الشخصي من بنك saib بضمان شقة في كمباوند، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدم على مدار الساعة.

ووفقا لإعلان البنك، فإنه يقدم القرض الشخصي بضمان شقة أو فيلا أو شاليه في كمباوند، بقيمة تمويل وأسعار تنافسية على النحو التالي:

- قيمة القرض تبدأ من 20000 وتصل إلى 750000 جنيه.

- مدة التمويل تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 6 سنوات.

- بدون إثبات دخل.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض الشخصي بضمان شقة في كمباوند

ويستطيع عميل البنك الحصول على القرض بعد توافر عددا من الشروط التي نوه إليها، وهي كالتالي:

- سعر المتر لا يقل عن 12000 جنيه داخل القاهرة، و8000 جنيه خارجها.

- السن 30 عامًا ولا يزيد عن 60 للموظفين، و65 عامًا لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة عند نهاية مدة التمويل.

- لا تقل مدة عمل المقترض عن 6 أشهر.

مزايا القرض الشخصي من بنك saib

ويحرص البنك على تقديم القروض الشخصية بالعديد من المزايا، ومنها:

- تمويل يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل.

- مرونة في مدة السداد بحد أدنى 6 أشهر وتصل إلى 120 شهرًا.

- أسعار فائدة تنافسية.

- برامج مختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصريين فقط.

- برامج مخصصة لكلا من «موظفى البنوك، الأطباء، الصيادلة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إضافة إلى القرض التعليمي».

- سهولة سداد الأقساط عبر أي فرع من فروع البنك أو ماكينة الصراف الآلي أو عن طريق تحويل الراتب/ القسط.