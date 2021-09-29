تفاصيل قرض التعليم من بنك قناة السويس.. نصف مليون جنيه والسداد على 3 سنوات

يقدم بنك قناة السويس من التسهيلات الائتمانية المتمثلة في الاقتراض والأوعية الادخارية والتي تتلاءم مع احتياجات العملاء لجذب المزيد منهم والحفاظ على العملاء الحاليين، إذ يعد منتج القرض التعليمي أبرز ما يبحث عنه المواطنون مؤخرًا خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل القرض التعليمي من بنك قناة السويس وفق الموقع الرسمي للبنك على النحو التالي:

يتيح بنك قناة السويس قرض التعليم بأسعار فائدة تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، وتتمثل تفاصيل القرض في الآتي:

- الفائدة: 16% سنويًا.

- نوع الفائدة: متناقصة.

- الضمان: بتحويل الراتب

- قيمة القرض: يبدأ من 1000 ويصل إلى 500 ألف جنيه.

-فترة سداد: من 6 أشهر وتصل إلى 3 سنوات.

- تأمين على الحياة مجاناً طوال فترة التمويل.

شروط الحصول على قرض التعليم من بنك قناة السويس

وتمثلت شروط الحصول على القرض في الآتي:

- أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- ألا يزيد السن عن 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري: 3000 جنيه.

- يشترط تحويل الراتب للبنك.

- ألا تقل مدة العمل لا تقل عن عام.

مستندات الحصول على قرض التعليم من بنك قناة السويس

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

- خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد.

- طلب تحويل راتب أو القسط الشهري غير قابل للإلغاء.

- وثيقة التحقق من التأمينات الاجتماعية إذا لم تكن واضحة في وثيقة التحقق من الراتب أو الهوية.

وأشار البنك عبر موقعه الرسمي، إلى أنّه يمكن الحصول على التمويل من خلال فروع بنك قناة السويس أو عن طريق الاتصال بخدمة العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.