لاول مرة ..بثلاث انظمة سداد مختلفة صروح تطرح وحدات سكنية جديدة فى مشروع "انترادا" بالتقسيط حتى 15 سنة

في "صروح" للتطوير والاستثمار العقاري الثقة والمصداقية قانون ملزم لا يمكن أن نخالفه..وتقديم منتجات عقارية تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية والتصميمات الهندسية ذات الملامح المستقبلية .. هدف رئيسي لا يمكن ان نتنازل عنه.. لذلك نصبح الخيار الافضل لكل الباحثين عن التميز وأعلى مستويات الخصوصية.

ولاننا نؤمن بالاهمية الكبرى للعاصمة الادارية ونعتبرها مشروع مصر القومي والذي سينقلها الى مصاف الدول الكبرى، كنا من أوائل الشركات التى قررت الاستثمار في أفضل الاماكن الاستراتيجية بقلب العاصمة الادارية.

"انترادا".. أفضل مجتمع عمراني متكامل فى العاصمة الادارية

ما بين عبقرية المكان وخطوط العمارة الاسبانية بروحها العصرية وسط المساحات الخضراء وأكبر منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق .. تتجلى التحفة المعمارية "انترادا" ..

أفضل مجتمع عمراني متكامل ينبض بكل مظاهر الحداثة والرقي في أفضل منطقة بقلب العاصمة الادارية ( R7 ) على بعد دقائق من محور بن زايد الجنوبي بجوار جامعة المعرفة الدولية مباشرة والنهر الاخضر ودقائق من الكاتدرائية والقصر الرئاسي وفندق الماسة ومطار العاصمة الجديدة ،تفصله خمس دقائق فقط عن مسجد الفتاح العليم و20 دقيقة من القاهرة الجديدة مع نقاط وصول متعددة عبر شارع التسعين وطريق السويس وطريق العين السخنة.

يجسد "انترادا" - وهي كلمة اسبانية تعنى "بوابة المستقبل"- كل معاني التطور في مجال تشييد المجتمعات السكنية والإدارية الذكية فهو يقع على مساحة 300,522 متراً مربعاً ويتم تنفيذه بإجمالى استثمارات تصل الى 10 مليار جنيه .يضم أكثر من 3000 وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق ودوبلكس تتراوح مساحاتها ما بين 70 إلى 220 مترا مربعًا. تتصل جميعها بأرقي المناطق التجارية والترفيهية والمرافق الحيوية التي تلبي كافة الاحتياجات، تحت ادارة مباشرة من قبل أكبر الشركات المتخصصة فى ادارة المشروعات العقارية الكبري لتقديم أفضل تجربة حياتية لمالكي ومستخدمي المشروع.

15% على 15 سنة

وتأكيدا على منظومة التميز الكاملة لمشروع " انترادا" تطرح "صروح" لاول مرة 51 وحدة سكنية كاملة التشطيب تتراوح مساحتها من 83 الى 183 م 2، بأنظمة تقسيط مختلفة تصل الى 15 عاما، النظام الاول بمقدم 10٪ على 10 سنوات، والثاني 12٪ مقدم على 12 سنة ، والثالث 15٪ مقدم على 15 سنة.كما يضم العرض نوعان هما باقتي الـ basic package والـ premium package،وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الانتهاء من اعمال المرحلة الاولى من الانشاءات المقرر لها الربع الاخير من 2022.

عبقرية التصميمات الهندسية

شارك في تصميم "انترادا" مجموعة متميزة من أفضل المهندسين والمكاتب الاستشارية العالمية والعربية منهم شركةL35 الاسبانية،أحد أكبر الشركات العالمية فى مجال تصميم المراكز التجارية وهي التى صممت المركز التجاري الاداري بالمشروع"Entrada Avenue”،بالاضافة لمجموعة الوسام التي تولت تصميم المخطط العام والنماذج المعمارية، وشركة إنجاز التي قامت بتصميم الواجهات وبعض النماذج السكنية.فضلا عن الاستشاري العام للمشروع وهو شركة ايهاف أحد أكبر الاستشاريين في المنطقة العربية و الشرق الأوسط والحائزة على جائزتي أفضل مدينة من معرض "سيتي سكيب 2009"، وجائزة CNBC لأفضل مطور عقاري.

مساحات ذكية وتصميمات تجمع بين الضوء والظلال الخضراء

وبفضل الخبراء الهندسية الكبيرة المشاركة فى المشروع وفرت التصميمات مساحات شاسعة تضمن دخول الإضاءة الطبيعية لجميع وحدات المشروع عبر مساحات ذكية تحقق تفاعلًا جذابًا بين الضوء والمناطق الخضراء التى تصل نسبتها لاكثر من 80% من المشروع والممرات المائية لترسم فى النهاية لوحة فنية معمارية متكاملة.

الخدمات الأمنية وساحات انتظار السيارات

يوفر "انترادا" مناطق انتظار سطحية وتحت الأرض تسع لأكثر من 3000 سيارة، بالاضافة لخدمات أمنية على أعلى مستوى على مدار الساعة، تجمع بين فرق أمن وأفراد مدربين، وكاميرات مراقبة عالية الدقة تعمل 24 ساعة مربوطة بغرفة تحكم ومتابعة، بالاضافة لبوابات الكترونية

انترادا افنيو (Entrada Avenue)

من أرقى المراكز التجارية الادارية في العاصمة الإدارية الجديدة وهو يقع داخل الكمبوند بأحد أهم المواقع الفريدة في العاصمة.. أمام Expo city مباشرةً، ويتميز باختلاف وحداته (تجاري – إداري – طبي) بمختلف المساحات

الخدمات والمرافق

· منطقة تجارية تبلغ مساحتها 29,000 متر تجمع أرقي العلامات التجارية بطول 700 متر في مواجهة Expo city

· منطقة للمطاعم والكافيهات ذات المستوى العالي والراقي.

· صالات رياضية مجهزة بأحدث الاجهزة.

· مناطق للترفيه والأطفال.

· خدمات طبية وصيدليات.

· مكاتب ووحدات ادارية.

· ساحات انتظار للسيارات لاستيعاب سيارات الملاك والزائرين دون تزاحم.

· مناطق خاصة تمكن الملاك والزوار من الوصول في أسرع وقت إلى جميع المرافق ومحلات السوبر ماركت والصيدلية والبنك وخدمات غسيل الملابس وغيرها.

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