كيف تحصل على قرض تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

الحصول على قرض لبدء مشروع قد يكون عبئا على المُقترض بسبب التعقيدات التي تضعها البنوك، إلا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة يضع تسهيلات للشباب، للحصول على قرض لبدء مشروع جديد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وقيمة قرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية الحصول على القرض، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

قيمة القرض

ووفقا لجهاز تمويل للمشروعات الصغيرة، فإنه يمكن الحصول على القرض بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد.

نظم الحصول على القرض

أما كيفية الحصول على القرض، فإنها تشمل نظم تمويل الإقراض المباشر من خلال مكاتب الجهاز الإقليمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويتم الإقراض عبر البنوك العاملة مع الجهاز، وهي على النحو التالي: «بنك التعمير والاسكان، البنك الأهلي المصري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، بنك البركة، المصرف المتحد، وبنك عودة».

الأوراق المطلوبة

ونوه الجهاز إلى عدد من الأوراق المطلوبة للحصول على القرض، هي على النحو التالي:

- تقديم السجل التجاري.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد.

- تقديم إيصال مرافق لمقر إقامة العميل.

- تقديم بطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة من المكاتب في المحافظات التابع لها المواطن.

- يجب تقديم عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع مسجل بالشهر العقاري مدون به التاريخ.

- تقديم مستند البطاقة الضريبية.

- تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

شروط الحصول على القرض

ووضع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عددا من الشروط؛ إذ توفرت تمكن طالب الخدمة من الحصول على القرض، وهي:

- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- إجادة القراءة والكتابة.

- يجب أن يتوفر في طالب الخدمة السمعة الطيبة.

- ألا يكون متعثرا في سداد قروض من البنوك أو من أي جهة أخرى.

- ضرورة التفرغ لإدارة مشروعه.

- أن يكون عنوان سكنه بنفس المحافظة محل النشاط.

- ألا يزيد عدد العاملين في المشروع على 5 أفراد.

خطوات الحصول على تمويل مشروع صغير

- فكرة متميّزة

يجب على رائد الأعمال محاولة اقتحام السوق بأفكار جديدة متميّزة، وذلك يعزز فرص حصوله على التمويل، وقدرته على المنافسة.

- خطوة تنفيذ المشروع

يمكن لصاحب المشروع في هذه الحالة أن يعتمد في البداية على مدخراته، أو طلب الدعم المادى بالعائلة والأصدقاء، أو تنفيذ بعض المشاريع المربحة من المنزل، التي يمكن إطلاقها في البداية بأقل التكاليف، وبعد نجاحه في السوق، يكون تخطى التحدي الأول والأصعب، وبذلك يمكن إقناع الممول بكل سهولة ويسر بفكرته على أرض الواقع.

- طلب التمويل

إن أغلب المشروعات الناشئة تعتمد على التمويل الذاتي، الأمر الذي يجعلها تعمل في حدود الإمكانيات المالية المحدودة، والتي تكون متاحة لها، علمًا بأن أغلب المشروعات الفردية يصعب زيادة رأس المال لديها، عن طريق طرح أسهم في الأوراق المالية، أو إصدار سندات للاقتراض، لذا عقب نجاح المشروع مبدئيًا، تعد دراسة جدوى جديدة، و طرحها على جهات التمويل المختلفة، لاقناعهم بقدرة المشروع على المنافسة، وجني الأرباح وإمكانية اللجوء إلى المستثمرين؛ لدعم فكرة المشروع الناشئ.

- العملاء المستهدفين

عند إطلاق المشروع، يحدد العملاء المستهدفين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، مع العلم بأن المشروعات البسيطة غالبًا ما تجذب مختلف العملاء ، فمنهم من يجد في فكرة المشروع طموحًا يحب تشجيعه، وآخر يسعى لاكتشاف التحديات التي تغلّب عليها صاحب المشروع.

- المحافظة على المشروع بعد التمويل

تعتبر هذا الخطوة من أهم عوامل تطويرالمشروع ونجاحه وإبقائه على أرض الواقع، والسعي الي لتسويقه بطريقة مثالية، دون الاكتراث بالانتقاد أو العبارات السلبية التي من شأنها أن تُقيّد أفكارك، مع العلم بأن النجاح الفعلي فيما بعد، يدر المزيد من التمويل إلى المشروع، والذي يساعده للانطلاق متقدّمًا ومتجاوزًا الصعوبات كافة، والاستمرار في السوق.