حفل مروان بابلو بالقاهرة الجديدة كامل العدد.. «صور»

شهد حفل نجم الراب المصري مروان بابلو، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بساحة «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة، إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة أنه حفل العودة لمغني الراب عقب عام من اعتزاله الغناء.

حفل مروان بابلو بحضور 20 ألف متابع

وأقيم حفل مروان بابلو، على مساحة تتجاوز ضعف مساحة ملعب كرة القدم بمقاييس «فيفا»، واكتظ بأكثر من 20 ألف فرد من الشباب من الفئة العمرية طلاب المدارس والجامعات، من محبي نوعية الغناء والمزيكا التي يقدمها «بابلو»، وشاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى أكثر من ساعتين قدم خلالهما نجمهم المفضل أشهر أغانيه المميزة «غابة»، «كنترول»، «السندباد»، «الحب فين»، «الجميزة» و«دون».

وقدم بابلو خلال الحفل مطربي الراب الفلسطينيين «شب جديد» و«الناظر»، ونالا استحسان الحضور وتفاعلوا معهما خلال فقرتيهما في بداية الحفل.

مروان بابلو لجمهوره: وحشتوني

وحرص مروان بابلو، بمجرد صعوده خشبة المسرح على تحية الجمهور قائلا: «أنتم مش عارفين أنتم واحشني قد إيه.. أنا آخر مرة طلعت على المسرح من سنتين، بس حاسس إنها كانت من يومين».

ووجه بابلو، في ختام الحفل، الشكر للمنظم خالد أمين «باك بيتس» و«بيزمنت ريكوردز» ومحمد سراج.

معلومات عن مروان بابلو

يذكر أن مروان بابلو، من مواليد الإسكندرية، وبدأ مشواره عام 2015، وأطلق على نفسه اسم «داما راب»، وكان يقدم أغاني الراب على فترات متباعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفى بابلو، لعامين، ثم عاد في 2017، بأغنية «الغلاف - أوزريس»، ليحقق نجاحا كبيرا بين الشباب المهتم بهذه النوعية من الأعمال، وكانت الخطوة التالية تعاونه مع «دي جي السادات» وقدما «السندباد» و«أبو مكة».

حتى إذا لم تكن تستمع لهذه النوعية من الموسيقى، قد تكون سمعت ولو بالصدفة "الجيمزة" وهي الأغنية التي أطلقها بابلو في 2019 مع "مولوتوف"، خققت الأغنية انتشارا كبيرا .

ورغم كل هذا النجاح جاء القرار الصادم بالاعتزال، أعلنه مروان بابلو من خلال حسابته في مواقع التواصل الاجتماعي، في البداية ظن جمهوره أن حساباته قد اخترقت لكن الحقيقة أن بابلو أكد أنه أتخذ قراره وأن الحفلات التي اتفق عليها مسبقا هي آخر ظهور له.

وترك بابلو رسالة لجمهوره أوضح فيها سبب اعتزاله وكتب "محدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم .. أنا بتوب لربنا حاليا وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضوا"، واختتم " ربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي".