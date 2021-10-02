9 عقوبات صارمة للإتجار بالأعضاء البشرية.. تهدف لمكافحة استغلال المتبرعين

الجدل الذي أثاره قانون التبرع بالأعضاء البشرية، وتباين الأراء ما بين مؤيده ومعارضيه، جعل الكثيرون ينشغلون بمخاوف بعيدة عن مشروعية التبرع أو تحريمه، مخاوف تتعلق بتجارة الأعضاء التي تستهدف استدراج الضحايا واقناعهم بالتبرع بأعضائهم، مقابل مبالغ مادية، ووسط الجدل المحتدم ربما يتناسي البعض أن هناك قانون يجرم المتاجرة بالأعضاء، ويحدد العقوبات.

العقوبة تصل للمشدد وغرامة مليون جنيه

وتتراوح عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، وفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم «142» لسنة 2017

وتأتي العقوبات كالتالي:

1- يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة

2- نصت المادة 18 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون.

3- يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة.

4- إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

5- يعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

العقوبات تشمل غلق المنشآت الطبية

6- يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

7- الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات.

8- غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون.

9- وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.