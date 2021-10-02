الصحة: إجراء تجارب سريرية للقاح سينوفاك لتطعيم الأطفال به قريبا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر ستشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد مصابي فيروس كورونا، وقد يكون ضعف حالات الموجات الثلاث السابقة، ولكن هذه الحالات تتراوح بين الحالات البسيطة والمتوسطة، و80% من هذه الحالات لا تحتاج للذهاب إلى المستشفيات وتحتاج فقط للعزل المنزلي، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن معدل وفيات الموجة الرابعة من فيروس سيكون أقل من الموجات السابقة بمعدل 88%.

وفيات الموجة الرابعة لكورونا أقل من الموجات السابقة بـ88%

وأوضح المصدر أنه كلما زادت وتيرة تطعيم المواطنين كلما ساعد ذلك في انخفاض معدل الوفيات، مشددا على أن اللقاح لا يعطي مناعة 100% للوقاية من فيروس كورونا ولكنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، واللقاح يعمل على تكوين أجسام مضادة للفيروس تصل من 6 أشهر إلى عام كامل.

تجارب سريرية للقاح سينوفاك لتطعيم الأطفال

وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال، قال المصدر: «هناك تجارب سريرية تجرى على لقاح سينوفاك لتحديد إمكانية تطعيم الأطفال به بجانب لقاح فايزر»، واستعرض المصدر الفئات العمرية المقصود بها الأطفال، وقال إنها من عمر 12 إلى 18 عاما، وعن موعد البدء في عميلة تطعيم الأطفال، قال المصدر إنه سيكون قريبا وبعد الانتهاء من «خط فاكسيرا الثاني» بمدينة 6 أكتوبر.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، خاصة بعد خروج 822 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 257708 حتى اليوم.

وتوقعت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا منتصف شهر أكتوبر الجاري، وهي ذروة الموجة الرابعة، وطالبت المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.