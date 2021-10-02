مغني «مروان إني ببابك» يثير غضب السوشيال ميديا.. و«الأزهر» يرد

أثار مطرب الراب الفلسطيني «عدي عباس»، والمعروف بـ«شب جديد»، جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد غنائه مساء أمس الجمعة، أغنية «مولاي إني ببابك» للنقشبندي، واستبدال كلماتها بـ«مروان أني ببابك»، في إشارة منه إلى «مروان بابلو» مغني الراب المصري.

«مروان إني ببابك» يثير غضب رواد مواقع التواصل

وهاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مروان وعدي، وكتب أحدهم على توتير: «شاب جديد غنى في حفلة مروان أني وقفت ببابك يا مروان، قصده عن مروان بابلو وشكله جاب العيد»، وقال آخر: «الناس مخها راح».

رد الأزهر على واقعة «مروان أني ببابك»

وقال الدكتور عبد الغنى هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام يدعو للحفاظ على الثوابت والفن الراقي والذوق الرفيع، والذي لا يتعدى الثوابت التي وضعها الإسلام، ودائماً ما كان الأزهر أول المدافعين عن التراث العظيم.

«مروان أني ببابك».. عبث بالتراث

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذ الابتهال أنشده علم من أعلام الإنشاد والابتهال في مصر النقشبندي، ولحنه بليغ حمدي، وكتب كلماته الشاعر عبد الفتاح مصطفى، ويعد من التراث ولا يجوز العبث به كما فعل هذا الشاب.

وأوضح أن التوسل لغير الله يتوقف على نية الشخص وقصده من النص، كما نوه أنه لا يجوز الحكم على أي شخص بالكفر قبل أن يُسأل عن نيته من الكلام الذي تلفظ به، والحكم يكون من خلال الشخص المسؤول عن ذلك.