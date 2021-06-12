رسالة عبدالعزيز مخيون للفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد العملية الجراحية

وعكة صحية تعرض لها الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، خلال الأيام الماضية، حيث أصيب بعدة شروخ في منطقة الحوض نتيجة بعض الصدمات جعلته غير قادر على الحركة، ونُقل إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج هناك.

تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وبمجرد وصوله إلى المستشفى، نقله الأطباء إلى غرفة العمليات من أجل تركيب بعض المسامير في منطقة الحوض، وتمت جراحة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بنجاح ونقل إلى غرفة عادية وبدأ معه الطبيب المعالج رحلة التأهيل الطبي من خلال جلسات العلاج الطبيعي.

وبالرغم من أن عبدالرحمن أبو زهرة كتب الأطباء له على خروج مساء الغد إلا أنه سيخضع للعديد من جلسات العلاج الطبيعي في المنزل لتأهيله تدريجيا على العودة إلى نشاطه الطبيعي واستكمال عمله في الفن سواء في الدراما أو السينما.

رسالة عبد العزيز مخيون للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

ووجَّه عبد العزيز مخيون رسالة إلى عبد الرحمن أبو زهرة من خلال جريدة «الوطن»، وقال إنه بالأمس أهدى له التكريم بالمهرجان الكاثوليكي لأنه من أصدقائه المقربين والذي يوجد بينه وبينهم رحلة طويلة مليئة بالذكريات الجيدة وبها الكثير من السفر والنجاحات على جميع المستويات.

وأضاف مخيون أن أبو زهرة من الفنانين الموهوبين والذين لديهم قدرة كبيرة على العطاء الفني رغم التقدم العمري، مشيرا إلى أن عبد الرحمن أبو زهرة يعطي في جميع مجالات الفن سواء في السينما أو الدراما أو على خشبة المسرح التي قدم عليها مئات المسرحيات، بالإضافة إلى الصوت المميز به والذي جعله يتميز عن كثيرين في عدد كبير من الأفلام الكارتون والذي تفوق في بعضها عن بعض الممثلين العالميين.

وتمنى مخيون أن يقوم صديقه الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالسلامة من مرضه وأن يعود أكثر من الأول.