القوات المسلحة تحيي ذكرى نصر أكتوبر 2021: معجزة بكافة المقاييس «فيديو»

تحت عنوان «رجال صنعوا النصر»، نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب» عدة فيديوهات قصير من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، عن ذكرى نصر أكتوبر 2021.

القوات المسلحة تحيي ذكرى نصر أكتوبر2021: ليست كأي حرب

وقالت «الشؤون المعنوية»، في أولى الفيديوهات، إن حرب أكتوبر المجيدة ليست كأي حرب، وعرضت حديث موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي إبان الحرب، الذي تحدث قبل حدوثها عن امتلاكهم دبابات وطائرات أكثر من مصر.

الجيش المصري عاد بعدما اعتقد العدو أن أمره انتهى

وأذاعت تسجيلات صوتية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهو يقول: «سنقاتل.. سنقاتل.. ولن نستسلم أبداً أيها الإخوة»، خلال حديثه للشعب المصري، ثم حديث آخر له بعد العمليات التي بدأتها مصر في أعقاب هزيمة 1967، وقال فيها: «تمكن الجيش الذي اعتقد العدو أن أمره انتهى عشرات السنين أن يعود للقتال مرة أخرى، وفترة العودة للقتال سيعدها التاريخ المنصف ضربًا من المعجزات».

كما تضمن الفيديو الأول، حديث للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قال فيه إننا لن نسلم في إراداتنا، ولن نفرط في سنتيمتر واحد من أرضنا، ثم حديث آخر له بأن القوات المسلحة قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري.

واشتمل الفيديو على حديث آخر لموشيه ديان بعد بدء الحرب، قال فيه: «هذه الحرب ثقيلة بأيامها ودمائها».

الرئيس عبد الفتاح السيسي: الجيش قام بمعجزة بكافة المعايير في حرب أكتوبر المجيدة

واختتم الفيديو الأول بحديث للرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيه إن الجيش المصري قام بمعجزة بكل المعايير وكل الحسابات في حرب أكتوبر المجيدة.

أما الفيديو الثاني فوصفت القوات المسلحة انتصار مصر في حرب أكتوبر بأنها «معركة الكرامة وحرب التحرير، وإرادة شعب.. وأن حرب أكتوبر هزت العالم».

بينما الفيديو الثالث تضمن حديث القيادات الإسرائيلية عن «يوم كيبور»، وأنه في ذاكرة الوطن هو يوم المجد، ويوم تحطمت فيه كل التوقعات العالمية، لتحقق مصر النصر.

محمد هنيدي وأمير كرارة يشاركون في إحياء ذكرى نصر أكتوبر 2021

وتضمن الفيديو الرابع، مشاركة عدد من نجوم الفن في إحياء ذكرى النصر، ومن بينهم محمد هنيدي، الذي قال: «مصر رفضت الهزيمة ورفضت الخوف وتحدت العدو وخدت قرار الحرب»، ثم حديث لـ«السادات»، قال فيه: «هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف لأن له درع وسيف»، ثم مشاركة للفنان أمير كرارة، قال فيها: «وانتصر جيش مصر».

فيما كان الفيديو الخامس، عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي جاء بعنوان «رجل الحرب والسلام».