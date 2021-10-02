حملة متابعة تكتشف غلق إدارة بيطرية وتغيب 30 موظفا عن العمل بالدقهلية

كشفت حملة متابعة لإدارات مركز المطرية الحكومية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، غياب 30 عاملا في 7 إدارات خدمية عن العمل، بدون إذن مسبق، بالإضافة الى غلق إدارة بيطرية، وجمعية زراعية.

وقرر محمد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، إحالة جميع المتغيبين عن العمل للتحقيق، والتحقيق في غلق الإدارات الحكومية، وذلك خلال المرور المفاجئ على كافة الإدارات الخدمية بنطاق مركز ومدينة المطرية، أثناء متابعه انضباط العاملين والتزامهم بالحضور والتواجد بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات، وبالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينه المطرية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظه الدقهلية.

المرور على عدد من المصالح الحكومية

وخرجت حملة للمتابعة بإشراف محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، وبقيادة كل من: محمد البدوي نائب رئيس المركز، وحسين البغدادي مفتش مالي واداري بمحافظة الدقهلية، للمرور والتفتيش برفقه على واستهدفوا المرور على عدد من المصالح الحكومية بنطاق مركز ومدينه المطرية.

غياب 30 موظفا في 7 جهات حكومية

شملت الجولة 7 إدارات خدمية بنطاق مركز المطرية وهم: مستشفى المطرية المركزي، ونادي المطرية الرياضي، والوحدة الصحية بالعصافرة، ومركز الرعاية والأمومة بالمطرية، ووحدة طب الأسرة بالعصافرة، ووحده طب الأسرة بالضهير، ووحده طب الاسرة بالجماملة، وتبين من خلال التفتيش غياب عدد 30 من العاملين بتلك الإدارات بدون إذن مسبق.

وتبين غلق كلا من: الإدارة البيطرية بالمطرية، والجمعية الزراعية بالعصافرة، أثناء وقت المرور، وتم إعداد تقرير وتم إحالة المقصرين للتحقيق.

ومن جهة أخري تابع رئيس مركز ومدينة المطريه مشروع رصف شارع الجيش بمدينة المطرية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ونبه علي جهاز الإشراف لمتابعة أعمال الرصف وفقا للمواصفات القانونية.