التفتيش على 35 منشأة غذائية وضبط سلع فاسدة بدمياط

قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي، بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، تحت رعاية الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

ومر فريق الرقابة على 35 منشأة (مطاعم وهايبر ماركت وزارة وكافيهات ومحلات بقالة) بمركز دمياط وكفر سعد ورأس البر، منها 22 منشأة تدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، كما سُحبت 80 عينة متنوعة للفحص بالمعامل، وحُرر 36 محضر جنحة صحية، لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية، ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية، كما تم إعدام 350 كيلو أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتأتي هذه الحملات في إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

ضبط أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي

وفي 16 سبتمبر الجاري، قام فريق الرقابة بإعدام 300 لتر مياه غازية متنوعة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق في حملة مراقبة الأغذية بمدينة الزرقا، وفي 13 من نفس الشهر قام فريق الرقابة بالمرور على 20 منشأة بمركز دمياط منها، 16 منشأة تدار بدون ترخيص، وتم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا، وتم سحب 50 عينة متنوعة للفحص بالمعامل وتحرير عدد 20 محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية كما تم إعدام 140 كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص (زبادى & منتجات لحوم وأغذية متنوعة) وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.