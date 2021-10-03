وزير التموين يعود من فرنسا اليوم بعد زيارة لبحث التعاون بين البلدين

قالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيعود اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادما من فرنسا، بعد زيارة استغرقت 5 أيام، بحث خلالها التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في عدة مجالات.

وخلال زيارته إلى فرنسا، الذي رافقه فيها الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التقى «المصيلحي» بعدد من المسؤولين، من بينهم وزيرا التجارة الداخلية والزراعة.

تأمين استهلاك 100 مليون مصري

وبحث الدكتور علي المصيلحي، مع وزير التجارة الداخلية الفرنسي، تنظيم التجارة الداخلية في مصر؛ من أجل تأمين وصول المنتجات والسلع إلى 100 مليون مستهلك، مشيرا إلى مشروع إنشاء سوق الجملة بمنطقة برج العرب، بتمويل يبلغ 100 مليون يورو، من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتطرق الدكتور علي المصيلحي إلى دور وزارة التموين بمصر في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح؛ إذ أكد أن القاهرة تعمل على تنويع مصادر وارداتها من القمح الفرنسي، من خلال تعديل المواصفات، بما يسمح بنسبة رطوبة 13.5%، وهو ما يُمثل فرصة للمُصدر الفرنسي.

أزمة ارتفاع أسعار شحن القمح لمصر

ولإيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الشحن للقمح من فرنسا لمصر، اقترح الدكتور علي المصيلحي، إيجاد اتفاق طويل الأمد مع الشركات، لتقليص النفقات غير المرتبطة بسعر الأقماح، وإشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية.

كما بحث «المصيلحي»، خلال لقائه بوزير الزراعة الفرنسي، أهمية التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية، مؤكدا أن قطاع الزراعة يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر؛ كونه المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصري.

ونوه الوزير إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية في مجال التعاونيات الزراعية، وكذلك في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي.