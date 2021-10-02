الحكومة تحاصر «سناتر» الدروس الخصوصية وتغلق 97988 مركزا

مع دخول العام الدراسي الجديد، بدأت بعض مراكز الدروس الخصوصية بالأحياء والمدن والقرى الإعلان عن فتح الباب للحصول على الدروس في مختلف المراحل الدراسية، رغم حظر مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

غلق 97988 ألف مركز للدروس الخصوصية

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد سناتر الدروس الخصوصية التي تم غلقها 97988 مركزًا تعليميًا منذ صدور القرار الوزاري في أول ديسمبر 2020 حتى مطلع شهر أكتوبر.

حملات مستمرة لغلق سناتر الدروس

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن حملات الوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشرطة مستمرة لمتابعة غلق مراكز الدروس المخالفة، وعدم السماح بأي تجوزات، لافتا إلى أن قرار غلق مراكز الدروس ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يتم التصدي للأماكن التي لا تراعى الإجراءات الاحترازية.

قنوات تعليمية متنوعة أمام الطلاب

أشار قاسم إلى أن المدارس مفتوحة لجميع الطلاب ووزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية ويتم توفير منصات وقنوات تعليمية متنوعة أمام الطلاب، وبالتالي لا يوجد داع لوجود سناتر، داعيا أولياء الأمور والطلاب إلى الابتعاد ومقاطعة أي سنتر، والإبلاغ الفوري عنه حتى يتم التعامل مع المخالفين، فمن غير المسموح التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

مواعيد غلق المحلات

وبدأت المحافظات العمل بالتوقيت الشتوي لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي والورش، مع مطالبة أصحاب تلك المنشآت الالتزام بالمواعيد المقررة لتحقيق الانضباط وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، حيث تبدأ مواعيد تشغيل المحلات من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء يوميا باستثناء أيام الخميس والجمعة والأعياد يتم العمل حتى الحادية عشر مساء، أما المطاعم والكافيهات والبازارات فهي تعمل حتى 12 منتصف الليل، وفي أيام الجمعة والخميس تعمل حتى الواحدة صباحا، مع استثناء محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والأفران والمخابز والأسواق ومحلات الخضار والفاكهة.