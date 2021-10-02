مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة

بدأت المحافظات تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية الجديدة وفق التوقيت الشتوي، وتم تسيير لجان متابعة مسائية بالمحافظات للتأكد من التزام المحلات والمطاعم والمقاهي والورش بمواعيد الغلق، وطالبت وزارة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم، والتنسيق مع مديريات الأمن، والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي تتراوح ما بين الغرامة والغلق للمنشآت المخالفة.

مواعيد غلق المحلات

ومواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية وفق التوقيت الشتوي، حسب القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، تشمل مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، وتغلق الحادية عشر مساء.

وتكون مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحا وتغلق الثانية عشر منتصف الليل، وزيادة مدة العمل ساعة أيام الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي على مدار 24 ساعة، وتأتى مواعيد غلق المحلات تزامنا مع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين وضبط العمل بتلك المنشآت.

أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق

ومع تحديد مواعيد غلق المحلات التجارية الجديدة تأتي مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية من الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، وهناك أنشطة مستثناة من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين على مدار 24 ساعة، وهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.