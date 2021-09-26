إغلاق مركز مساج غير مرخص بالقاهرة على طريقة «سمكري البني آدمين»

بعد فترة من غلق مركز «سمكري البني آدمين» بمدينة نصر للعلاج الطبيعي، أغلق حي غرب القاهرة صالة مساج دون ترخيص في الزمالك، وقال اللواء إبراهيم عوض سكرتير مساعد محافظة القاهرة إنه سيتم غلق أي مركز طبي للعلاج الطبيعي غير مرخص بالتنسيق مع الصحة حفاظا على سلامة المواطنين، وعدم السماح بتلك التجاوزات مرة أخرى.

من ناحية أخرى، شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة برئاسة اللواء أحمد أنور عباس، رئيس الحي، حملة مكبرة لإنفاذ القانون وفرض الانضباط بالشارع في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تم مصادرة الشيش من كافيه بشارع إبراهيم نور، ومصادرة الشيش ورفع الإشغالات وغلق وتشميع كافيه بشارع الفريق محمد إبراهيم لإدارته دون ترخيص، كما تم رفع الإشغالات ومصادرة الشيش بالحي العاشر وذلك في إطار تنفيذ قرار حظر الشيشة من المقاهي.

الاستعداد لموسم الشتاء

وفى اطار الاستعداد لموسم الشتاء ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي شرق مدينة نصر تم تطهير بالوعات المطر بشارع الطيران من تقاطع خضر التوني حتى ميدان هشام بركات من الاتجاهين، مع استكمال الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشوارع الحي حيث تم العمل على تركيب الأغطية والبراويز ببلاعات المطر، بدلاً من التي تم سرقتها بطريق النصر من نزلة كوبرى الجنزوري حتى مطلع كوبرى المشير أبو غزالة أمام النادي الأهلي، فضلا عن ​استمرار حملات للتصدي لجميع أنواع المخالفات ورفع جميع الإشغالات بهدف إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي، حيث تم رفع إشغالات حديد وسلاسل من شارع أبو العتاهية، كما تصدى الحي للمخالفات الإنشائية، حيث تم البدء في إزالة غرفة مخالفة بعقار بشارع إبراهيم ناجي، علاوة على إزالة أعمال إنشائية مخالفة بسطح عقار بشارع حسن الجمل.