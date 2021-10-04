فرض رسوم على السحب من ماكينات الصرف الآلي خلال أقل من 3 أشهر

اتخذ البنك المركزي المصري، العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، والتي بدأ العمل بها 1 يوليو، ومن المقرر استمرارها حتى 31 ديسمبر 2021.

إجراءات من المقرر الانتهاء منها في 31 ديسمبر المقبل

وتشمل الإجراءات التي من المقرر الانتهاء منها في 31 ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، إضافة إلى إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً

كما تضمنت قرارات البنك المركزي، إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون لا تلامسية «Contactless»، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي تختلف من بنك لآخر وتتراوح ما بين 3 إلى 10 جنيهات، وحدد البنك الأهلي رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه بينما يخصم 5 جنيهات في حالة السحب في المرة الواحدة، وفي حالة السحب من بنك ناصر، يخصم 6 جنيهات وجنيه واحد عن الاستعلام عن الرصيد، أما بنك التعمير والإسكان مجانًا في حالة الاستعلام عن الرصيد وخصم 5 جنيهات كرسوم للسحب، فيما قرر خصم 5 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد في البنك المصرف المتحد وخصم 6 جنيهات في حالة السحب.

وتابعت المصادر، أنَّ بنك الإسكندرية يخصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد، وخصم 10 جنيهات رسوم السحب، ووصلت عمولة السحب في بنك HSBC ،10 جنيهات ودون رسوم للاستعلام عن الرصيد، وبنك فيصل الإسلامي، وصل الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، وعمولة السحب 5 جنيهات، وبنك العربي الأفريقي الدولي: رسوم الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات، والرسوم على حركة السحب الواحدة 8 جنيهات، وبنك الإمارات دبي الوطني، الرسوم على حركة السحب الواحدة 6 جنيهات، ورسوم الاستعلام عن الرصيد جنيهين.